Een avonturenboek: Deventer kunstdetective haalt na 9 jaar speuren kunstschatten terug

Zakelijk levert het weinig op,

maar ‘dit zijn dé avonturen’

De internationale pers duikt op de vondst, die dan ook van grote historische waarde is. Voor Brand is vooral de voldoening de beloning. Want nee, zakelijk gezien is dit niet de hoofdprijs. ,,Dit kost me eerder geld. Zeventig procent van mijn tijd besteed ik aan het adviseren op de kunstmarkt; daar verdien ik mijn geld mee. Maar op een gegeven moment is zo’n zoektocht het belangrijkste in je leven. Dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen de zaak niet te blijven volgen. Of je lost hem op, of blijft er mee bezig’’, zegt de kunstkenner en rechercheur die al vaker opzienbare vondsten deed. ,,Dit zijn toch dé avonturen. Net als toen met de paarden van Hitler; dan ga je niet denken ‘wat levert me dit op’. Nee, dan ga je ervoor.’’

,,Als je door krijgt hoe belangrijk dit is, tja, dan doe ik er zelf ook niet meer toe. Over 200 jaar bewonderen mensen die beelden nog en is mijn naam vergeten - en dat is prima.