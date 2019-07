Een bad op het dak of een auto van gras: deze rijdende reclamezuilen trekken de aandacht in de regio

Twee honden en een kat in Deventer dood na contact met eikenpro­ces­sie­rups

8:00 Dierenarts Herman Aa uit Deventer heeft dit weekend twee honden en kat laten inslapen nadat hun situatie in korte tijd snel verergerde. Hij vermoedt dat de eikenprocessierups de boosdoener is. Het zou voor het eerst in deze regio zijn dat dieren overlijden nadat ze in aanraking kwamen met de rups.