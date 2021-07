Een dijk van een pak ja, maar wel gestraft voor rijden zonder geldig rijbewijs

Bewoners vangen bij rechter bot over ‘goedmakertje’ voor overlast bouw Deventer filmthea­ter

2 juli De rechter heeft de gemeente Deventer in het gelijkgesteld in een zaak over overlast door de jarenlange bouw van filmtheater Mimik. Als tegemoetkoming keerde de gemeente negen huishoudens in de buurt een 2500 euro uit en een jaar gratis naar het filmtheater. Twee omwonenden meenden ook aanspraak te maken op het cadeautje, kregen niets en stapten naar de rechter. ,,Die criteria zijn gewoon oneerlijk”, aldus een teleurgestelde bewoner.