Een hospice is net een hotel, zeiden ze tegen Turkse Nuran: ‘Hoezo een hotel? Mijn man gaat dood!’

Kerstengel video Ongenees­lijk zieke ‘kerstengel’ Geery uit Nijbroek in tranen na verrassing van vriendin: ‘Het raakt me echt’

21 december Wie is jouw kerstengel van 2020? Die vraag stelden we onlangs aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar klaarstonden, voor elkaar door het vuur gingen. Vandaag het indrukwekkende verhaal van vriendinnen Geery en Gerda uit Nijbroek.