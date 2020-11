Eén iemand in de rij voor de MediaMarkt op Black Friday in Deventer: ‘Ik dacht dat het druk zou worden’

Bouw van de geluidswal langs de A1 in Bathmen is bijna klaar, maar herrie klinkt even hard

25 november De werkzaamheden langs de A1 in Bathmen zijn bijna klaar. In september is de bouw van geluidschermen en een kilometerslange geluidswal begonnen. De laatste gaten gaan komende dagen dicht. De een kan niet wachten tot het af is, de ander vindt het eigenlijk best jammer van het uitzicht. Minder herrie ervaren bewoners van de Gorsselse- en Woertmansweg in elk geval nog niet.