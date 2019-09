Een jaar de cel in voor bloedige beroving in Deventer

De beroving had plaats in een woning in de Smedenstraat in Deventer op 31 augustus 2017. Het slachtoffer was daar om ‘te chillen’, zoals de verdachten op de zitting aangaven. Maar de sfeer sloeg om. Na een woordenwisseling richtte een van de twee verdachten op enig moment een revolver op het slachtoffer.

Vuistslag

Hij gaf het slachtoffer een klap met dat vuurwapen in zijn gezicht, met een bloedneus als gevolg. Zijn jas en vest werden over zijn hoofd getrokken en de man kreeg een vuistslag op zijn achterhoofd. Het slachtoffer dacht dat hij in zijn nek was gestoken. Nadat zijn tas was afgepakt, bestudeerden de berovers de inhoud hiervan. Dat was het moment dat het slachtoffer, op zijn sokken, de woning wist te ontvluchten. Bloedend vroeg hij op straat om hulp.

Vuurwapen in sok