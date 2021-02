Een mountainbikeroute rond de Canadese begraafplaats in Holten? ‘Wie komt er nou op dat idee?’

VIDEO Natuurijs­koorts in Deventer, schaatsen in Worpplant­soen: ‘Het kraakt nog wel’

11 februari Na sneeuwpret komt ijskoorts. In het Worpplantsoen, het oudste stadswandelpark van Nederland, wordt geschaatst. Is het de eerste plek in Deventer waar dat op natuurijs kan? Ja, denken de schaatsers die in het ondergelopen park hun rondjes draaien. Zeker is wél: ,,Een mooier decor, met de stad en Lebuinus op de achtergrond, ga je niet krijgen.”