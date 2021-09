Een oppashond voor ouderen die geen huisdier willen

Justitie wil geld zien van vermeende leiders drugslab-ben­de uit Deventer en Zwolle

23 september De drie vermeende leiders van een drugslab-bende die opereerde in Oost- en Noord- Nederland moeten hun criminele winsten terugbetalen, als het aan justitie ligt. Het gaat om Tonie M. (34) uit Deventer, Danny H. (33) uit Zwolle en Frank S. (32) uit Rheden. Zij zouden de kopstukken zijn van een groep van dertien mannen die zich bezighielden met de productie van amfetamine of de voorbereiding daarvan in Deventer, Didam, Borculo, Ede en het Groningse Wildervank.