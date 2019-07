Een pistoletje Parnela in de Vetkampstraat? Nee, die lunchroom bij De Adelaarshorst komt er niet

Even leek het erop: een lunchroom bij voetbalstadion De Adelaarshorst in Deventer. Waar je elke doordeweekse dag een tosti Schneider, een uitsmijter Overmars of een broodje Yildirim kan scoren. Het blijkt vooral om een formele kwestie te gaan. ‘Helaas, we gaan dit niet doen’.

Het komt er niet van, een broodjeszaak in misschien wel de bekendste straat van Deventer, de Vetkampstraat. Het zag er wel even naar uit, want voetbalclub Go Ahead Eagles heeft eind vorig jaar bij de gemeente Deventer een zogeheten omgevingsvergunning aangevraagd om een lunchroom te kunnen openen bij het stadion. Zo'n vergunning is nodig om de bestaande horeca-activiteiten uit te kunnen breiden van ondersteunend naar permanent. De gemeente Deventer heeft vorige week besloten hieraan mee te willen werken en de vergunning te verlenen. Alleen bezwaarmakers kunnen nog roet in het eten gooien.

Legalisering

Navraag bij Go Ahead Eagles leert dat er voorlopig geen broodjes aan de man worden gebracht. Een lunchroom die van maandag tot en met vrijdag is geopend tussen 8 en 18 uur, zoals wordt omschreven in de aanvraag voor de vergunning (zie kader), komt er in werkelijkheid niet. Steef Alblas, woordvoerder van de voetbalclub, zegt dat met de vergunning vooral bestaande activiteiten worden gelegaliseerd. ,,Hiermee worden besloten evenementen en congressen in het stadion die al langer plaatsvinden, geformaliseerd. De genoemde uitbreiding van het stadion met een lunchroom is vooral iets wat we voor in de toekomst in gedachten hebben. Niet om dan een broodjeszaak te openen, maar om in businesslounges méér aan te kunnen bieden, ook op niet-wedstrijddagen”, legt hij uit.

Ofwel, die broodjes Sikora, bolletjes Bosvelt of pistoletjes Parnela komen er voorlopig niet. ,,Helaas”, zegt Ablas, ,,We kunnen het niet mooier maken. Het gaat nu echt alleen om de businesslounges, dat we daar flexibeler mee kunnen omgaan. Wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet. We hebben er nog geen haast mee.”