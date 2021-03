‘Een stuk of tien’ dakloze jongeren in Deventer? Het blijken er 61 te zijn

Het onderzoek kwam er omdat de Deventer wethouder Frits Rorink het probleem in de ogen van kritische politici in de gemeenteraad bleef bagatelliseren. Terwijl landelijk het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 is verdrievoudigd en er twee keer zoveel zwerfjongeren zijn, zou dit probleem in Deventer niet spelen.

Het beeld dat de jongeren ondanks hun dakloosheid allemaal een slaapplek hebben, klopt volgens Marianne Kok van het Meester Geertshuis in Deventer ook niet. ,,Er is een aantal jongeren dat met regelmaat buiten slaapt, in parkeergarages of kelderboxen. Wij zien dit als ze bij ons in de inloop komen of gebruik maken van computer. Dan zijn ze extreem moe omdat ze dan in de nacht moeten bewegen om warm te blijven.”

Minimaal

Marleen van der Kolk, voormalig gemeenteraadslid in Deventer en programmamanager bij de Stichting Zwerfjongeren Nederland, vond het aantal van tien eerder al een zware onderschatting van het probleem en schatte dat er minstens vijftig dakloze jongeren in Deventer moeten zijn. Dat blijken er dus nog net wat meer te zijn. ,,En dit is het minimale aantal, want jongeren uit jeugd-ggz, jeugd-detentie en de jonge statushouders zijn nog niet eens meegeteld.”

Daarnaast bestaat volgens Van der Kolk het onterechte beeld dat zwerfjongeren in Deventer spuiten, slikken en met een biertje op een kartonnetje met een hoodie op onder de brug zitten. ,,Mijn ervaring is dat het voornamelijk jongeren zijn die altijd pech hebben gehad, vaak met een verleden in de jeugdzorg. Die willen vaak niets liever willen dan huisje-beestje-boompje en perspectief.”

Gekort

Ook de kostendelersnorm is een belangrijke boosdoener, zegt Van der Kolk. Zodra een kind 18 jaar wordt en thuis blijft wonen, worden ouders op een eventuele uitkering gekort. ,,Professionals zien dat ouders deze kinderen op straat zetten. Er staat de gemeente niets in de weg om van deze regel af te wijken en zo dakloosheid te voorkomen.”

Gemeenteraadslid Kitty Schmidt zegt blij te zijn dat het onderzoek er dan toch gekomen is. ,,Want jongeren doen niets liever dan hun probleem verborgen houden en door bij verschillende vrienden op de bank te slapen, zijn ze ook niet in beeld. Maar deze bankhoppers moeten elke dag maar weer zien of ze die avond ergens kunnen slapen.”

Rookpauze tijdens een inloopmiddag van het Meester Geertshuis.

Voorbeeld nemen

Ze wil dan ook dat er nu onmiddellijk actie wordt ondernomen om het aantal zwerfjongeren terug te dringen. ,,Ik heb niet de illusie dat we het probleem helemaal kunnen oplossen, maar er kan veel meer gedaan worden. Simpelweg zeggen dat er opvang is en dat er veel aan gedaan wordt, is niet genoeg. Er zijn volop initiatieven en pilotprojecten in andere gemeentes waar Deventer een voorbeeld aan kan nemen.”

Het onderzoek van de gemeente bestond uit het ondervragen van hulpverleners van zes instellingen in Deventer die zwerfjongeren zien. ,,Nu wordt het tijd om met de jongeren zelf te gaan praten”, zegt Schmidt. ,,Het gaat nu over de hoofden van jongeren heen.”

Wethouder Rorink heeft toegezegd dat er dit jaar gesprekken met de jongeren zelf volgen.

Zwerfjongeren lopen steeds weer tegen allerlei regeltjes aan waardoor ze maar lastig aan woonruimte kunnen komen. 'Je loopt constant tegen al die regeltje aan' Shirley* is 24 als ze dakloos wordt. Ze heeft dan twee opleidingen voor een baan in de horeca en de detailhandel niet afgemaakt omdat het toch niet precies is wat ze zoekt. Ze heeft allerlei baantjes en woont bij haar moeder in Deventer in. Net in een periode dat Shirley even geen werk heeft, moet haar moeder naar een seniorenwoning verhuizen omdat ze slecht ter been is. Shirley mag niet mee en staat op straat. ,,Het zijn altijd weer die regeltjes waar je tegenaan loopt. Ik had best met mijn moeder mee kunnen gaan, maar dat mag dan weer niet." Ze reageert op elk huis dat op sociale huurmarkt vrij komt, maar ze vist steeds achter het net. Urgentie krijgt ze niet. Ze probeert het op de particuliere markt, maar dat is te duur of er mogen gen huisdieren mee. ,,Dan zeggen ze: 'dan doe je je kat en hond toch gewoon weg!' Maar die beestjes hebben toch ook niet om deze situatie gevraagd?" Maximaal drie nachten Shirley (nu 26 jaar) vindt weer werk in Nijmegen en slaapt daar ongeveer een jaar bij vrienden op de bank. ,,Elke drie dagen moet je dan weer naar iemand anders toe, anders wordt je meegeteld als bewoner en heeft dat consequenties voor de hoofdbewoner. Als die een uitkering heeft, wordt hij daar op gekort." Ondertussen krijgt ze ook nog een auto-ongeluk en belandt ze in de ziektewet. Haar moeder (58) is inmiddels overleden en laat haar twee hondjes na. Dus heeft Shirley nu drie honden en een kat. Die mogen bij een goede vriend blijven, dus daar komt Shirley nu heel veel. Ze heeft daar inmiddels ook een eigen bed staan. Botsen Bij vrienden op de bank slapen, is ook niet echt een pretje, zegt Shirley. ,,Door dat ongeluk slaap ik slecht. Dan val ik vaak pas 's morgens vroeg in slaap. Als ik dan bij mensen slaap die gewoon naar hun werk moeten, botst dat. Die wil 's morgens in de woonkamer een kop koffie drinken of ontbijten, terwijl ik probeer te slapen." Uitkeringsinstantie UWV vindt inmiddels dat Shirley weer fit genoeg is om aan het werk te gaan en geeft haar geen ziektewet-uitkering meer. Haar huisarts en fysiotherapeut zeggen wat anders. Shirley vindt zelf ook dat ze nog niet in staat is om full-time te werken. ,,Als ik een paar uur gewerkt hebt, voel ik dat in mijn hele lichaam. Een volledige baan hou ik nu niet vol. Maar je kunt niet solliciteren op een serieuze baan als je maar en paar uur per dag kunt werken." Ze zit nu dus zonder enige vorm van inkomen en heeft dus geen enkele kans op een huis of appartementje. ,,Ik heb een budgetcoach bij het Meester Geertshuis om van mijn schulden af te komen. Als ze me nou voorrang zouden geven met een sociale huurwoning, dan heb ik de boel zo weer op de rit. Maar die regeltjes hè, die houden alles tegen." *De echte naam van Shirley is bij de redactie bekend.