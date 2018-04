'Een supereer dat Frank Boeijen komt'

Frank Boeijen treedt vanavond in Deventer op tijdens de uitreiking van de Gulden Adelaar, de Deventer cultuurprijs, aan schrijver Özcan Akyol. Een supereer volgens ‘Eus’, want die is al sinds zijn tienerjaren megafan van de Nijmeegse zanger. Waar komt die liefde voor de muzikant vandaan? Een vraaggesprek.

Hoe ben je met de muziek van Frank Boeijen in aanraking gekomen?

,,Ik was 16 toen ik het liedje Linda in de kroeg in Deventer hoorde”, zegt de nu 34-jarige columnist van deze krant. ,,Mijn toenmalige vriendinnetje heette Linda en ik vond het een heel leuk nummer. Daarna ben ik online muziek van hem gaan downloaden en bleek dat hij nog veel meer mooie muziek heeft gemaakt. Vaak melancholische liedjes. Ik heb zelf ook een sombere inborst, kan er van genieten om melancholisch te zijn.”

Hoe werd daar in jouw gezin tegenaan gekeken?

,,Bij ons thuis draaiden ze vooral Turkse liedjes. Ik werd wel een beetje aangezien voor Malle Eppie. Uiteindelijk ben ik me als een soort zendeling gaan gedragen. ‘Moet je dit eens luisteren’, riep ik dan. En hoewel in mijn omgeving echt niet iedereen fan is geworden van Frank Boeijen, is er wel waardering voor zijn muziek. Er zijn best wat overeenkomsten met Turkse muziek, namelijk. Er zit veel emotie in, overdrijving ook. Volgens mij heeft hij vrij veel Turkse fans.”

En nu komt jouw muziekheld spelen bij de prijsuitreiking. Een eer?

,,Jazeker! Een supereer. Ze vroegen me wie ik graag bij de uitreiking wilde zien. Ik zei dus meteen Frank Boeijen, maar ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het niet zou lukken. Maar het is dus toch geregeld. Ik hoop dat iedereen komt, want de entree is gratis. Gratis topmuziek.”

Gaat hij Linda doen?

,,Ik vermoed van niet”, lacht Akyol. ,,Hij kent die anekdote nog niet. Ik ga me sowieso niet met de keuze van de liedjes bemoeien. Ben al blij genoeg dat hij komt.”

Heb je nog iets aan de taal van Boeijen gehad, want er zijn een hoop mensen die niets begrijpen van ‘Kronenburg Park’?

,,Voor mijn taalgevoel is zijn muziek zeker belangrijk geweest. Hij maakt poëtische teksten. Veel interessanter dan de meeste Nederlandstalige muziek, die vaak niet verder komt dan ‘ik hou van jou en ik blijf je trouw’. En ach… Al die onzin over de tekst van Kronenburg Park. Hij heeft zoveel meer gemaakt, denk aan zijn recente oeuvre.”