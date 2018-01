Een taboedoorbrekend afscheid

Aurelia stond uit het niets op tijdens het landelijke verkiezingsdebat van deze krant in maart 2017. In een volle Hedon-zaal in Zwolle. Het debat ging over ouderenzorg. Aurelia wendde zich tot het publiek én de politici. Zij wilde aandacht voor de jongerenzorg, voor jongeren die het leven niet aankonden. De zaal luisterde ademloos. Zoveel moed. Kort daarna tekenden we haar verhaal op en hielden sindsdien contact.

Aurelia’s diepste wens, naast haar verlangen naar de dood, was het doorbreken van een taboe; hulp bij vrijwillige levensbeëindiging bij jongeren die ondraaglijk psychisch lijden onder het leven.

Wij die wel van het leven genieten of willen genieten, kunnen het nauwelijks bevatten. Wij strijden juist tegen de dood. Het druist in tegen elke vezel in ons om ‘er een einde aan te maken’. Laat staan dat we het kunnen accepteren of kunnen bevatten dat een jonge vrouw of man ‘met nog een heel leven voor zich’ een onuitroeibare doodswens heeft. Het gaat in tegen waar artsen voor zijn opgeleid: redden, niet doden.

Aandacht in de media voor mensen die een einde aan hun leven maken. We weten van de bedenkingen die daarbij zijn. We weten ook dat Aurelia waardig is gestorven. Dit in tegenstelling tot vele anderen die in hun wanhoop op wrede wijze en onverwachts afscheid namen.

Aurelia doorliep een lang en zorgvuldig proces met professionele begeleiding. Er volgde een dubbele toets door externe deskundigen. Was dit echt de enige weg voor Aurelia om van, zoals zij het noemde, ‘deze rot-aarde’ te geraken? Háár dood is niet onverwachts gekomen. Het afscheidsproces deelde ze publiekelijk op internet.

Wij geven in de krant van vandaag veel ruimte aan Aurelia’s zelfgekozen dood, zo ook aan de reflecties die horen bij euthanasie op psychiatrische patiënten. Misschien komt daarmee Aurelia’s wens om haar ultieme levenswerk te laten uitkomen alsnog in vervulling en wordt het taboe doorbroken.