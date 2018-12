Een uur in de rij voor Dickens: ‘Het wachten valt nog niet tegen’

Meer dan 100.000 mensen komen dit weekend vol verwachting naar het Dickens Festijn in Deventer. De meesten weten dat ze daarvoor mogelijk uren in de wachtrij moeten staan. Maar daar zijn ze op ingesteld, blijkt in de Deventer straten.

Voor Grada de Kruijff uit Renswoude is het de eerste Dickens. ,,De wachtrij valt me nog niet tegen, het loopt lekker door. Ik had op 1,5 uur gerekend.’’ Aan het begin van zaterdagmiddag was de wachttijd opgelopen tot een uur. ,,Ik laat het maar gebeuren. We hebben een weekendje weg gekregen, we overnachten in Heerde. Vroeger heb ik een boek van Dickens gelezen, eens kijken of ik er wat van herken.’’

Joke Martens uit Purmerend raakte vorig jaar zo enthousiast, dat ze haar vrienden enthousiasmeerde dit jaar ook mee te gaan. ,,Ik heb gewoon gezegd dat ze echt mee moeten gaan.’’ Een uur in de wachtrij is ook voor haar te doen. ,,We maken er echt een dagje uit van en slapen vanavond lekker in Apeldoorn. In Deventer was alles al vol.’’

Bussen vol buitenlanders rijden af en aan. Veelal uit Duitsland, een enkele uit Tsjechië.

Straatsburg

In de wachtrij is de aanslag in Straatsburg eerder deze week ook een onderwerp van gesprek. Martens: ,,Natuurlijk denk je er wel aan, maar wat moet je dan? Op de bank zitten is ook niks.’’

Bekijk hieronder de foto's van Lenneke Lingmont

