Een van de gevaarlijke populieren in Worpplantsoen mag toch blijven staan van gemeente Deventer

Deventer zorginstel­ling Carinova schiet zorgbonus van 1000 euro voor: 'Het is belangrijk om onze waardering te tonen'

27 oktober De ouderenzorgorganisatie Carinova met locaties in Deventer en Salland, gaat de zorgbonus van 1000 euro zelf voorschieten. De overheid beloofde deze bonus aan zorgverleners die keihard werken om corona te bestrijden. Maar door een bureaucratische discussie in Den Haag over wie en in welke functie recht heeft op die bonus, is het voor zorgverleners lang wachten op de financiële erkenning.