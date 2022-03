Eén vechtersbaas aangehouden die met groep willekeurige voorbijgangers in Deventer mishandelde

Een 19-jarige jongen die betrokken was bij de groepsmishandelingen in de Deventer binnenstad, begin dit jaar, is aangehouden. Daarmee lijkt het gedaan met de groep die gewelddadig de confrontatie zocht met willekeurige voorbijgangers, want het is de afgelopen maand niet meer voorgekomen. ,,Goed te zien dat dit snel is afgehandeld.’’