Een verrassende expositie in de Oudheidkamer Hoolt’n: ‘Sigaren? Die zag ik niet aankomen’

Twee houten voorwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in bijna elke keuken stonden, houden de gemoederen bezig in de Oudheidkamer in Holten. Onschuldig liggen de houten kastjes met draaischijven, gootje en hendels naast een uit de kluiten gewassen koffiemolen, een zinken emmer en een grote kookpot. ,,Die laatste is niet zo moeilijk’’, zegt gastvrouw Hennie Meijerink-Hasenwinkel. ,,Zo’n grote pot was nodig omdat er vaak onderduikers aan de keukentafel zaten. En de grote houten kubus is een roggemaaier. De meeste bezoekers weten dat wel.’’