Een vleugje Dickens Festijn in School van Frieswijk

Ook in het buitengebied van Deventer valt zaterdag 15 en zondag 16 december een vleugje Dickens op te snuiven. De School van Frieswijk is in het weekeinde van het Dickens Festijn vier maal het decor van de vertelvoorstelling Scrooge & Marley door Gery Groot Zwaaftink.

,,Voor wie wel houdt van Dickens, maar minder van de drukte in de binnenstad'', zegt Maria van Mierlo van de School van Frieswijk over de vertelvoorstelling van Gery Groot Zwaaftink. Van Mierlo is sinds deze zomer een van de drie drijvende krachten achter het historische schoolgebouw in het buitengebied. ,,Het is zo'n mooi pand, het leek ons leuk om aan te haken bij het Dickens Festijn. Toen we de organisatie belden, vond die het ook een goed idee."

Goed of kwaad

Via oud-schooleigenaar Wim Odé kwam Van Mierlo in contact met troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink uit Vorden. En laat hij nu juist een van Dickens klassieke kerstverhalen in zijn repertoire hebben: Scrooge & Marley. Groot Zwaaftink omschrijft de voorstelling als het verhaal over de gierige vrek Scrooge die in verleden, heden en toekomst ziet wie hij was, wie hij is en wat er van hem zal worden als hij zijn leven niet veranderd.

Van Mierlo ziet het ook als de voorstelling waarin de aloude vraag doorklinkt: welke kant kiezen we in het leven, die van het goed of die van het kwaad? ,,We zijn echt superblij met deze klassieker. De voorstelling past bij Dickens en bij kerst."

Extraatje

Ook Anjo de Bont van de organisatie van het Dickens Festijn ziet de voorstelling in het schoolgebouw als een mooie aanvulling op het programma in het Bergkwartier. Al is het niet per se de bedoeling om het festival structureel uit te breiden naar locaties buiten de binnenstad. ,,Het Bergkwartier blijft het hart van Dickens." Hoewel ze de voorstelling in Frieswijk als extraatje ziet, denkt ze niet dat het een ontlasting voor drukte in de binnenstad is. ,,Daarvoor is de locatie veel te klein. Het gaat om vier keer zestig plaatsen, maar het is wel een heel leuke activiteit'', benadrukt ze.

Net als de vertelvoorstelling op zaterdagavond in de schouwburg wordt ook Scrooge & Marley meegenomen in de publiciteit en is ze opgenomen in de programmering. ,,Het is echter niet zo dat we de route naar Frieswijk laten lopen. Dat zou wat ver zijn."