Een wandeling rond het Deventer Ziekenhuis, dankzij Anne-Britt (10)

Achtste-groepers huilen niet. Die jeugdfilm, over een scholier die lijdt aan leukemie, bracht Anne-Britt uit Deventer op een idee. Het ziekenhuis in de film heeft een eigen ziekenhuistuin en het Deventer Ziekenhuis (DZ) niet. ,,Ik vond het zielig dat mensen die in Deventer in het ziekenhuis liggen, niet naar buiten kunnen.''

Dus schreef ze een brief aan de baas van de stad, burgemeester Andries Heidema. Die stuurde de brief door naar het ziekenhuis en liet dat de briefschrijfster in een briefje terug ook weten. Vorige week, een half jaar na haar brief, mocht Anne-Britt op bezoek bij de directeur van het ziekenhuis, Gita Gallé. ,,Dat vond ik leuk maar ook een beetje spannend."

Wat bleek? De brief van Anne-Britt kwam precies op het goede moment. Bij DZ waren ze al aan het denken over manieren om patiënten meer te kunnen laten bewegen. Want dat is goed voor mensen, zeker als die aan het revalideren zijn. ,,Dus vonden ze mijn idee geweldig."

Een ziekenhuistuin zoals in de film zat er weliswaar niet in, de brief had de beleidsbepalers van DZ wel op het juiste spoor gezet. ,,Nu gaan ze wandelpaden aanleggen, zodat mensen een stukje om het ziekenhuis kunnen lopen", zegt Anne-Britt trots. Her en der langs de paden komen ook bankjes.