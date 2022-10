Een week energiezuinig door het leven: soms afzien maar ook een leuke sport

Een puntje, meer zit er voor Go Ahead Eagles waarschijn­lijk niet in tegen Ajax

Slecht nieuws voor Go Ahead Eagles en haar fans: Ajax verloor in het betaald voetbal nog nooit twee keer op rij van de Deventer club. Als de cijfers een leidraad zijn voor de ontmoeting van zaterdag in de Arena (aftrap 20.00 uur), zit er voor de ploeg van trainer René Hake maximaal een punt in.

