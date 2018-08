Eenden in Deventer vijvers inderdaad geveld door botulisme

Na komst politie­macht sloeg in 't Rode Dorp in Deventer vlam in pan

19 augustus Na de strubbelingen zaterdagnacht in 't Rode Dorp, een volksbuurt in Deventer, lijkt de rust zondagmiddag weergekeerd. Lijkt, want onderhuids broeit de weerzin tegen de politie. ,,Zo'n machtsvertoon was helemaal niet nodig. Als ze niet waren gekomen, was het niet zo uit de hand gelopen.''