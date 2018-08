Eenden leggen vermoedelijk door botulisme het loodje in Venenpark

Versuft, verlamd en uiteindelijk dood. Dit lot trof meerdere eenden deze week in het Venenpark in de Rivierenwijk. Hoewel officieel nog niet is vastgesteld dat het gaat om door botulisme getroffen vogels, gaat iedereen daar wel van uit. ,,Je herkent de signalen van botulisme gemakkelijk", zegt een medewerker van Circulus Berkel die toevallig in het park is.

Woensdag en donderdag heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta in totaal twintig dode eenden afgevoerd. Twee van de vogels waren dusdanig 'verse kadavers' dat ze naar het laboratorium in Lelystad konden worden opgestuurd voor onderzoek. Het duurt vijf dagen voor er uitsluitsel over botulisme is, zegt woordvoerder Klaas Jansen. Veel kan het waterschap niet doen, geeft hij aan. ,,We halen zo snel mogelijk dode dieren op om verdere verspreiding van ziekten te voorkomen, maar daarmee houdt het wel op."

Hondje

In het park loopt buurman Toon met hondje Sander het dagelijkse rondje. ,,Sander mag graag zwemmen, maar ik laat hem hier niet in het water. Ben je mal." De krasse tachtiger zag woensdagavond naar eigen zeggen zeker dertien dode eenden op twee plekken in het plantsoen. De dode dieren zijn inmiddels opgehaald door het waterschap.

Dierenambulance

Rond het middaguur komt ook de Dierenambulance een kijkje nemen. De medewerkers van de Dierenambulance mogen geen dode dieren meenemen. Ze zijn afgekomen op een melding van een verzwakte muskuseend waarvan het vermoeden bestaat dat het door botulisme getroffen is. Ze rijden onverrichter zaken weg. ,,Misschien dat de eend toch weer wat bijgekomen is", zegt de chauffeuse van de Dierenambulance.

Voor watervogels is botulisme een gevaarlijke ziekte, veroorzaakt door een bacterie. De ziekte komt vooral voor in ondiepe stilstaande zuurstofarme wateren en plassen en gedijt het beste bij een temperatuur tussen 15 en 35 graden.

Verlamd