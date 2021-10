Eendjes hengelen en ballen gooien, het kan weer op Deventer najaarskermis: ‘Het heeft te lang geduurd’

Enquête Hoe tevreden ben jij over het afvalbe­leid in jouw gemeente? Vul hier onze vragen­lijst in!

10:20 Veel gemeenten in Oost-Nederland hebben de afgelopen jaren het diftar-afvalsysteem ingevoerd. Gemeenten stellen vaak dat diftar een groot succes is. Maar is dat ook zo? De Stentor doet onderzoek naar het functioneren van diftar en is benieuwd naar jouw ervaringen. Vul daarom hieronder onze vragenlijst in.