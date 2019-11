Eeneiig maar heel verschillend: tweelingen voor de lens van Sanne Terlouw uit Deventer

Sanne Terlouw uit Deventer is vooral bekend van de thrillers en romans die ze schreef met haar vader, schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. De laatste jaren verruilt ze de pen steeds vaker voor de camera. ,,Sinds mijn moeder in 2017 overleed, zie ik er eerlijk gezegd tegenop om te gaan schrijven’’, verklaart ze die switch. ,,Zij las en corrigeerde onze teksten en vormde een onmisbaar onderdeel. Na haar overlijden wilde ik toch creatief bezig blijven en besloot elke dag een bijzondere foto te maken. Dat heb ik een jaar gedaan, het dwong me mijn huis uit te komen en op pad te gaan. Fotografie droeg bij aan mijn rouwverwerking.’’

Hoe kwam u op het idee om eeneiige tweelingen te fotograferen?

,,Eind vorig jaar had ik een eeneiige tweeling te gast in mijn bed & breakfast. We raakten aan de praat en ik heb ze samen gefotografeerd. Ik vond het fascinerend om te zien hoe twee mensen, die uit één bron komen en hetzelfde DNA delen, zo van elkaar kunnen verschillen. In januari fotografeerde ik Jessica Heijkoop uit Deventer, een vriendin van me, met haar tweelingzus Justia. Later benaderde Jessica me opnieuw. Haar zus was ernstig ziek geworden. Op hun verzoek heb ik ze in het ziekenhuis samen nog een keer op de foto gezet. Heel heftig, want inmiddels is Justia overleden.’’

Hoe gaat u te werk?

,,Via twitter en mond-tot-mondreclame melden tweelingen zich bij me, waarna ik ze opzoek. Ik praat met ze en leg ze vast in hun eigen omgeving. Mijn hart ligt bij de portretfotografie. Ik begon ooit met een opdracht uit een fotografieboek: maak vijftig portretten van onbekenden. Met een keukentrapje en een camera ben ik de Brink opgelopen en heb in één dag vijftig mensen op de foto gezet. Doordat ik echt contact met ze had, leverde dat eerlijke, open foto’s op.’'

Wat viel u op in de verhalen van de tweelingen?

,,Ik ben zelf erg close met mijn broer en zussen maar de band tussen de tweelingen die ik sprak was zo sterk, dat je er haast jaloers op zou worden. Nou is mijn project natuurlijk geen representatieve steekproef: tweelingen zonder goede band melden zich vast niet aan. Tweelingen vormen een hecht team, de duo’s die ik sprak werden als kind zelden gepest omdat ze elkaar hadden. ‘Als we vochten, vochten we met elkaar’, zei een van hen. De connectie tussen tweelingen lijkt soms haast bovennatuurlijk. Zo sprak ik twee zussen waarvan er een als kind een ongeluk kreeg, waarbij haar oma omkwam. Op het moment van het ongeluk zei haar zusje tegen hun moeder: ‘Er is iets met mijn zusje’.’’

Is er ook een keerzijde?

,,Het is belangrijk om als ouder je kinderen als individuen te behandelen, ook als het een tweeling is. Broers of zussen die altijd als ‘de tweeling’ werden aangesproken, die dezelfde kleren moesten dragen en van wie de rapportcijfers vergeleken werden, hadden daar soms last van, ook achteraf.’’

U fotografeerde bijna veertig tweelingen. Kon u ze altijd uit elkaar houden?

,,Naarmate ik ze beter leerde kennen, werd dat gemakkelijker. Soms bleef het lastig, zoals bij de tweelingbroers Adriaan en Femius. Die doen en delen alles samen, dragen elkaars kleren en wonen in één huis. Misschien dat je dan nog meer op elkaar gaat lijken.’'

Wanneer is het project klaar?

,,Ik wilde er minstens veertig fotograferen. Dat doel is bijna bereikt, maar aanmeldingen zijn nog steeds welkom. Ik zou het leuk vinden de foto’s te exposeren of ze bijvoorbeeld in afleveringen in een krant of tijdschrift te publiceren.’'

De foto’s van Sanne Terlouw zijn te zien op Zoom.nl

Volledig scherm Jessica Heijkoop (links) en haar tweelingzus Justia. ,,De band tussen tweelingen is zelfs sterker dan die tussen geliefden of tussen moeder en kind. Ik voelde haar pijn.’’ © Sanne Terlouw