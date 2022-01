Eenrichtingsverkeer in Deventer Rielerweg van de baan? ‘Alle opties liggen nog open’

Onaangenaam verrast, dat was Bas van Roessel van de Deventer Fietsersbond maandagochtend op zijn minst, toen hij in de Stentor las dat eenrichtingsverkeer in de Rielerweg van de baan zou zijn. ,,We schrokken ons rot. Wij hebben, net als een groot deel van de bewoners, een sterke voorkeur voor eenrichtingsverkeer in de Rielerweg. Wat de gemeente in dat verhaal zegt, staat haaks op wat we tijdens een informatieavond van de gemeente in december hebben besproken.”