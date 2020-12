Eerst afspraken met buurt over aanpak overlast Deventer daklozenopvang vóór besluit over miljoenenverbouwing

Gerdina (78) over fataal ongeluk op Deventer rotonde: ‘Ik zag niets en ben doorgere­den’

1 december De rotonde waar de Laan van Borgele, de Keizer Karellaan en de Havezatelaan in Deventer samenkomen is weids en overzichtelijk. Hoe het dan kan dat Gerdina H. (78) uit Diepenveen op 11 november vorig jaar een fietser over het hoofd zag en vervolgens aanreed, ze heeft geen idee zegt ze vandaag voor de rechtbank in Zwolle. ,,Ik heb hem niet gezien.”