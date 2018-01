Eerste afvalbak verplaatst in Colmschate Noord

video 'Laat Hermien met rust!'

27 januari Nederland is al een paar dagen in de ban van de ontsnapte koe Hermien. Tot ruim een half jaar geleden stond ze anoniem in de wei bij Toon van den Enk in Okkenbroek. Boer Toon heeft advies voor iedereen die Hermien een warm hart toedraagt; laat haar met rust.