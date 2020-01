Eerste beurs ter eerbetoon aan vermoorde Deventerse Linda Olthof uitgereikt

Derdejaars student van de ArtEZ Toneelschool Risé Benschop ontvangt als eerste een beurs van het Linda Olthof Fonds. Het Linda Olthof Fonds is vorig jaar opgericht ter nagedachtenis aan de overleden actrice Linda Olthof uit Deventer. Olthof en haar zoon werden in 2018 vermoord door haar ex-partner.

De studente gaat het geld gebruiken voor het volgen van lessen acteren voor de camera en het uitvoeren van een oriënterend onderzoek naar fantasy-acteren, in New York. De motivatie en bedoeling van de studente zijn in de geest van het Linda Olthof Fonds, constateerde de toekennings-/adviescommissie (bestaande uit Gaby Allard, Hendrik Aerts, Christien Dijkhuis en Anette Olthof).

Het Linda Olthof Fonds werd in september 2019 opgericht ter nagedachtenis aan Linda Olthof, actrice en docente aan de ArtEZ academie voor Theater en Dans in Arnhem. New York was de stad waar zij zelf graag werkte en leefde, waar haar hart lag. Ze gold binnen ArtEZ als inspirator van talloze studenten om ook in Amerika te gaan studeren en werken.

Theater

In die geest wil ArtEZ hogeschool voor de kunsten het met dit fonds mogelijk maken voor studenten om voor korte tijd in Amerika te studeren. De beurs is speciaal bedoeld voor studenten van de Toneelschool en de opleiding Danser/Maker. Het fonds is opgericht in samenspraak met Linda’s familie.

Eind vorig jaar werd bekend dat er ook een voorstelling als eerbetoon aan Linda Olthof, gerealiseerd door theatermaker en regisseur Hendrik Aerts, die bevriend was met de actrice. In de voorstelling Blackbird Rebirth gebruikt hij de thema's verlies, achterblijven, opnieuw beginnen.