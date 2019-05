Eerste finaleduel Go Ahead Eagles op grote schermen in De Adelaarshorst

video Sardijnse wijn van Devente­naar Mario Lai wint prijzen van Italiaanse kenners

12:08 Hoe behoud je bijna eeuw-oude wijnranken? Door ze te laten adopteren, is het idee van Deventer Italiaan Mario Lai. In 2014 werden de eerste Memorias gebotteld op zijn familiewijngaard in Sardinie. Nu wordt het lef bekroond: Lai's Fradiles Memorias behoort volgens de grootste Italiaanse wijnbeurs Vinitaly tot de beste van het land. Eerder won de wijn al goud op de Sardijnse competitie voor beste wijnen van het eiland.