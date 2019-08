Eerste lesweek zonder klachten over leerlingenvervoer Deventer

Zowel de gemeente als taxivervoerder Willemsen-de Koning is tevreden over de eerste week en over het contact dat beide partijen met elkaar hebben. In de paar gevallen dat iets niet goed verliep, zoals een chauffeur die te laat was of ouders die nog geen aanvraag hadden ingediend voor leerlingenvervoer, kon snel een oplossing worden gevonden.