Eerste lied nieuwe stadstroubadour van Deventer is ode aan koster Marco Heemskerk

De stadstroubadour voert het nummer officieel voor het eerst uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deventer. Voor de Stentor wil hij op verzoek wel een heel klein stukje van de sluier oplichten. ,,Soms is het een begrafenis, soms is het een concert. Soms is het een dienst en soms is het een concert. Maar we ontmoeten, ontmoeten, ontmoeten elkaar”, zingt hij als voorproefje in de galmende Lebuinus, met wat bezoekers als toevallige toehoorders.