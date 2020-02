Eerste schop in de grond voor Buurtplein Okkenbroek

Villa wordt Buurtfa­briek: van me­ga-groot en niet te behappen naar ‘knus’ voor de buurt in Deventer

13:09 Mannetje of twintig binnen? Dan zit het wel vol in de nieuwe huiskamer van de Buurtfabriek Voorstad. Heel anders dan in de zee van ruimte van het pand waar de Voorstad-mensen voorheen in zaten: Villa Voorstad. Maar ze zijn er dolgelukkig mee. Doordat de huur te behappen is zien ze licht aan de horizon. Ze kunnen vooruit op de hoek van de Brinkgreverweg en de Bierstraat.