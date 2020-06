Eerste twee voorstellingen in Filmhuis de Keizer in Deventer op een haar na vol: Finkers-film enorm in trek

Bij de Frans-Tunesische film Un divan à Tunis is vanavond nog één plekje over. In het filmhuis draaien vanavond vier films, in twee rondes. Dat de zaak snel volzit, is volgens programmeur Anton van Amersfoort geen wonder. ,,We kunnen zo weinig mensen kwijt, ik ben blij dat we heel veel met vrijwillers werken.”

Behalve Un divan à Tunis en ‘De Beentjes’ draaien vanavond ook The Barefoot Emperor en Wild Goose Lake.

In de grotere Roggezaal kunnen maximaal 20 bezoekers zitten, in de kleinere Keizerzaal 12. Aanvankelijk lag dat aantal nog op 25 voor de Roggezaal, maar dat is teruggeschroefd. Van Amersfoort: ,,We willen geen risico nemen. Nu hoef je elkaar bijvoorbeeld niet te passeren in de rij als je naar het toilet moet. Het kan best zijn dat we later alsnog naar 25 bezoekers gaan in de Roggezaal.”

De trap die naar de kelder leidt waarin de filmzalen zitten is éénrichtingsverkeer. Ook moet er altijd een 'corona-officer’ aanwezig zijn, vertelt Van Amersfoort. ,,Die kent het protocol helemaal uit zijn hoofd.”