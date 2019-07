Eerste zonnepark van Deventer moet begin 2021 bij Bathmen staan

Het ontwikkelen van het zonnepark vergt het nodige geduld van Erik en Jolanda Brilman. En energie en geld. ,,Een half miljoen euro heb ik er inmiddels in zitten. Dus ik hoop maar dat de zon binnenkort niet opraakt”, grapt de Bathmenaar. Met name het vergunningentraject en de landschappelijke inpassing hebben meer tijd in beslag genomen dan hij had voorzien. Toch is Brilman vereerd dat hij het vertrouwen van de gemeente en van de Bathmenaren heeft gekregen om het eerste zonneveld van enige omvang in Deventer te ontwikkelen.