Eerstejaars Stormink Deventer test positief op corona: geen andere leerlingen in quarantaine

VIDEO Hecht GA Eagles legt Friese fans eindelijk weer eens het zwijgen op

12 september Een uitstekend verdedigingscentrum Sam Beukema en Jeroen Veldmate, de snelheid van Bradly van Hoeven en Zakaria Eddahchouri, de brille van Erkan Eyibil en een prima goalie Jay Gorter. Het waren de smaakvolle ingedriënten van een ferm Go Ahead Eagles dat een even verrassende als ongenode gast was op het geplande feestje van Cambuur (0-2).