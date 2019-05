Eet-bestelbedrijf Peeves in Deventer leverde ondanks subsidie niets, ‘maar dat was ook geen verplichting’

Deventer klaar voor mensenmas­sa na promotie Eagles: ‘Niet eerste keer dat we feestje vieren’

6:20 Slechts één overwinning is Go Ahead Eagles verwijderd van promotie naar de Eredivisie. Een waar volksfeest lonkt, maar in het centrum wordt ook de Zomerkermis opgebouwd. De gemeente is voorbereid op een grote mensenmassa, maar ‘wil de stad niet vol blauw zetten’.