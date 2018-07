Eeuwig licht is uit in sjoel van Deventer: Joodse gemeenschap uit synagoge

Religieuze boeken­markt in Broederen­kerk tijdens zomermaan­den

15:59 Tweedehands boeken kopen en direct een goed doel steunen. Dat is de opzet van een kleine religieuze boekenmarkt in de Broederenkerk. Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag in augustus is de kerk geopend voor koopjesjagers.