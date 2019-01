Eigen BSO voor Zonnewijzer in Diepenveen

,,We zijn gestart met 43 kinderen. Ongelooflijk veel”, zegt Pol. ,,Sterker nog: we bieden ook alle schooldagen voorschoolse opvang aan. Daar was voldoende vraag naar, maar dat hadden we echt niet verwacht. Ik denk dat ouders het rustgevend vinden dat hun kind al op school is, en daardoor flexibeler zijn gaan werken.’’ De Zonnewijzer heeft drie pedagogisch medewerkers aangenomen en een lokaal leeggeruimd voor de bso. Op de echt drukke dagen zijn er zelfs teveel kinderen voor een groep, en gaan de allerkleinsten naar het kleuterlokaal. Doel is om uiteindelijk de lijn van de school door te trekken in de opvang. ,,Ook met bijvoorbeeld workshops. Waarom zou je dat niet buiten schooltijd kunnen organiseren?”, vindt Pol.

De Zonnewijzer groeit. De groepen 7 en 8 hebben onderdak gevonden in de even verderop gelegen basisschool het Slingerbos. ,,We zaten oktober op 170 kinderen en ik verwacht het komende jaar op 190 uit te komen. We hebben altijd gezegd niet groter te willen worden dan 200-220 kinderen, dus langzamerhand moeten we er over nadenken hoe we het gaan doen als het teveel wordt. De kleuterklas zit echt vol. Mensen moeten hun kinderen echt bijtijds aanmelden.’’ Kinderen uit dorp zullen altijd voorgaan. ,,We hebben altijd al een mix van 65 procent uit het dorp en 35 procent van elders. Dat is ook gezond. Uit het dorp alleen red je het niet. Maar het trek nu wel extra aan, zeker met de nieuwe wijk Steenbrugge.’’