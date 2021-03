Eigenaar Boekhandel Praamstra wil zich niet mengen in discussie over McDonald’s: ‘Sta erbij en kijk ernaar’

Eindelijk ‘eigen’ sporthal in Deventer voor Avior, één van grootste Nederland­se volleybal­clubs

22 maart Er komt eindelijk een einde aan het ‘zwervende bestaan’ van de volleyballers van Avior. De club traint en speelt met haar teams nu nog in meerdere sporthallen in Deventer, maar krijgt een eigen, vaste thuisbasis met een clubhuis in De Scheg. Voor de verbouwing verstrekt de gemeente Deventer een lening van vier ton aan Sportbedrijf Deventer, de exploitant van de Scheg.