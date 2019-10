Eigenaar café Pinkster in Deventer: ‘Wist niet van wietkwekerij op zolder’

Sjoerd en Sharen herbouwen manege na bizarre brand waarbij zestig paarden met een noodgang de wei in moesten

11:06 Sjoerd en Sharen Spikker hebben bizarre maanden achter de rug. Twee stallen van hun manege Tjoonk in Diepenveen gingen vorig jaar juli in vlammen op. Hun zestig paarden en pony's moesten tijdelijk buiten en bij buren verblijven. Nu is de stal mooier dan ooit. En willen ze die aan iedereen laten zien.