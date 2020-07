Eigenaar De Hip strikt kasteel én Wim Kieft voor sporttheatershow in Olst

Echt droevig is Fonz Scheepstra niet. Toen bleek dat er voor de sporttheatershow Evenblij op de boerderij teveel haken en ogen zaten aan het terrein naast zijn boerderij, keek de eigenaar van poppodium De Hip in Deventer eens om zich heen. Na verschillende gesprekken vond hij in het weiland achter Kasteel De Haere, even verderop in Olst, een nieuwe locatie. ,,Dit is eigenlijk perfect en biedt ook perspectief voor de komende jaren.’’