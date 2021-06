Eigenaar De Zomertuin in Deventer weet nog niet of hij straf krijgt na vellen van iconische kastanje

Luuk Brouwers op koers na operatie en rent hard op weg naar terugkeer in juli: ‘Ik loop alweer 14 kilometer per uur, meer dan mag’

20 juni Luuk Brouwers herstelt uitstekend van zijn operatie aan een spier in de borst en schouder. De middenvelder van Go Ahead Eagles heeft nog tijd nodig, maar weet ook dat hij de competitiestart in augustus gaat halen.