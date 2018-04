Eigenaar Deventer synagoge onbekend met plan voor foodhal

Van de Joodse activist Ronny Naftaniël tot Deventer gemeenteraadsleden: horeca in de synagoge aan de Golstraat gaat de meesten te ver. Volgens de eigenaar van het Rijksmonument, projectontwikkelaar Lenferink uit Zwolle, is de verbouwing tot foodhal ook heel erg ver weg.

,,We hebben nog helemaal geen plan met het pand’’, zegt Geert-Harm van der Maat, hoofd vastgoedmanagement van Lenferink. ,,En horeca zou kunnen, maar het is niet onze eerste gedachte.’’ Het idee voor een foodhal, waar onder één dak meerder eetgelegenheden zijn te vinden, is hem helemaal niet bekend. ,,Daar weet ik niks van.’’ De commotie op het plan zou de ontwikkelaar op andere gedachten gebracht kunnen hebben, maar dat is niet het geval. Van der Maat: ,,We hebben echt nog geen idee. Het pand is pas (sinds februari, red.) in ons bezit. We hebben het gekocht omdat het zo’n mooi en uniek gebouw is, dichtbij De Brink.’’Een culturele functie ligt volgens Van der Maat dan ook meer voor de hand. ,,Dat is meer waar we aan denken.’’

Vergunning

Toch is er bij de gemeente Deventer een vergunning aangevraagd voor een foodhal in de synagoge. Compleet met een rapport van bureau BJZ uit Almelo om te bekijken of er een bestemmingsplanwijziging mogelijk is. Horeca-ondernemer Ayhan Sahin is een van de ondernemer die betrokken is bij het foodhalplan, zo gaf hij verschillende keren tegenover deze krant aan. Sahin was gisteren niet meer voor commentaar bereikbaar. Bij synagoge-eigenaar Lenferink ontkennen ze niet dat ze geregeld zakendoen met Sahin. ,,Dat is een zakenpartner van ons’’, zegt Van der Maat, ,,maar over een foodhal heb ik het echt niet met hem gehad.’’

Van der Maat zegt wel bekend te zijn dat de Joodse gemeenschap Beth Shoshanna zeer geregeld gebruik maakt van de synagoge. ,,We zijn op de hoogte van de afspraken met de Joodse gemeenschap’’, zegt Van der Maat. ,,We zijn niet van plan die afspraken te wijzigingen.’’

In het rapport van het Almelose bureau BJZ wordt opgemerkt dat de synagoge van cultuurhistorische waarde is, onder andere vanweg de herinnering aan het Joodse leven in Deventer en ‘vanwege de gaafheid van zowel het interieur als exterieur’.