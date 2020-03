Eigenaar elektrische auto moet elke dag op zoek naar laadpaal: ‘Dichtste bij is op 100 meter, maar die is bezet’

Worpplant­soen en camping lopen onder water: lekker spelen in het IJsselwa­ter bij Deventer

12 maart Het Worpplantsoen in Deventer loopt langzaam onder het wassende IJsselwater. Geen reden tot paniek, want sinds het project Ruimte voor de Rivier kwam het water nooit meer te hoog. Deze donderdag is het 5.64. Vrijdag komt het nog even iets hoger, omdat er een golfje aankomt bij Lobith. Maar dan gaat het rivierwater weer zakken. Tot die tijd nog even tijd voor fotografen om mooie plaatjes te schieten.