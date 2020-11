Eigenaar Hōk Taverne Deventer met stomheid geslagen nu ook nog zijn klimplant is gestolen

De eerste nacht dat Jens Jongeneel zijn terracotta plantenbakken van 80 à 90 kilo buiten had staan om zijn taverne aan de Golstraat op te fleuren, was het al raak. Bakken kapot. Planten kapot. Van de buren hoorde hij dat dit vaker gebeurt. ,,Hoe is het mogelijk”, reageert Jongeneel die het groen rond zijn taverne serieus neemt. Hij nam een speciaal bedrijf in de arm die hem adviseerde welke planten hij het best op welke plek kon zetten.