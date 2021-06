Eigenaar Natascha Dump in Terwolde haalt opgelucht adem: de zaak is onder voorbehoud verkocht

Ingrid de Zwart vertrekt bij Lebuïnus­kerk: ‘Als dominee ben je altijd beschik­baar, als één van de weinige beroepen in de samenle­ving’

19 juni Ingrid de Zwart (65) neemt na bijna dertien jaar afscheid als predikant van de Lebuïnusgemeente in Deventer. 36 jaar geleden begon ze als predikant in Wehl in de Achterhoek. Ook werkte ze jarenlang in het theologe-onderwijs. Onder meer in Kampen en aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Leiden. Zondag staat De Zwart voor de laatste keer op de kansel.