Eigenaar oranje zitmaaier in Deventer achterhaald

Voor George Beardshaw was de oorlog ook een soort van bevrijding

Voordat hij meehielp met de bevrijding van Deventer had George Beardshaw (96) al een bewogen leven achter de rug. Hij was een van de vele British Home Children die op jonge leeftijd naar Canada emigreerden om daar te gaan werken, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Beardshaw ontvluchtte zijn gastgezin en sloot zich aan bij het leger om Europa te bevrijden. ,,Het was de beste keuze die ik kon maken."