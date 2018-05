Eigenaar pand wil zelf Deventer Speelgoedmuseum overnemen

Franken wil met een eigen organisatie het Speelgoedmuseum in het oude kantongerecht opzetten. In het team komen mensen met culturele ervaring. Volgens Franken is het Speelgoedmuseum op die plek prima en winstgevend te exploiteren. Deventer Verhaal trekt zich terug, omdat het ondanks de jaarlijkse subsidie van 300.000 euro voor tekorten vreest. Voor de verbouwing heeft de gemeente Deventer ook 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Kwartje

,,Ik benader het als ondernemer en denk dat het prima kan'', zegt Franken. ,,Naast subsidie zie ik verschillende mogelijkheden om zelf inkomsten te halen uit het museum en de mogelijkheden in het pand. Dat heb ik de wethouder (Liesbeth Grijsen, red.) inmiddels laten weten. Voor het runnen van een museum zijn artistiek onderscheidend vermogen en maatschappelijk draagvlak uiteraard erg belangrijk, maar de basis om succesvol en financieel zelfstandig te zijn, staat of valt met ondernemerschap en een goede bedrijfsvoering. Een kwartje verdienen en er een gulden bij krijgen van de gemeente is niet meer van deze tijd.''

Rendabel

Franken is sinds 2016 eigenaar van het gebouw en legde destijds ook contact met Deventer Verhaal-directeur Garrelt Verhoeven. Verhoeven concludeerde dat het Speelgoedmuseum in Brink 11-12 niet rendabel is te maken. Dat deed hij na rapporten van verschillende deskundigen. Franken wil het plan voor het museum, dat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld, uitvoeren. Hij denkt dat het vernieuwde Speelgoedmuseum wèl een trekker voor Deventer wordt. ,,Een mooi voorbeeld is Museum More in Gorssel. Dit museum maakt furore met een vernieuwende zakelijke insteek. Dat is goed voor de gemeente Gorssel, haar burgers en de lokale ondernemers. Allen zijn verenigd in een trots gevoel van succes. Dit verdient Deventer ook.''