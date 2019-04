Eigenaar poolcafé uit Deventer beleeft angstige momenten na inval arrestatieteam: ‘Eerst een sigaret’

Zafer Seyfi heeft echt even een sigaret nodig. Dus staat hij met een peuk op de lip in zijn zaak. ,,Voor deze ene keer”, zegt hij. De eigenaar van café The Poolroom zat rustig een kop koffie te drinken, toen hij opeens angstige momenten beleefde. In een keer kreeg hij een hele politiemacht, inclusief compleet arrestatieteam over de vloer. ,,De hele rambam. Natuurlijk schrok ik. Ik was angstig en verbaasd.’’