Eigenaar sluit café Pinkster na vondst wietplantage in woning

Steekpar­tij met aardappel­schil­mes­je in Deventer was volgens verdachte ‘noodweer’

19:50 Een vijftigjarige man uit Deventer die verdacht wordt van een steekpartij afgelopen zomer in de wijk De Hoven, beroept zich op noodweer. Hij zou zijn aangevallen door een knokploeg en uit zelfverdediging een van de leden met een aardappelschilmesje hebben gestoken. Dat blijkt tijdens een pro-forma zitting voor de rechtbank in Zwolle. Toch besloot de rechtbank hem in hechtenis te houden.