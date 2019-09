Eigenaar uitgebrande Fiat 500 in Deventer opgelucht dat het bij auto bleef

Een paar uur later vechten woede en gelatenheid bij Keetels om voorrang. ,,Het maakt me wel een beetje boos. Mensen denken niet aan wat er kan gebeuren.’’ Hij wijst naar de boom die op nog geen twee meter van zijn auto in zijn tuin staat. ,,Gelukkig stond er geen wind. Maar als de boom in brand had gestaan, had die kunnen overslaan op het huis. Dat was mijn grootste zorg.’’